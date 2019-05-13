فرضت الشرطة في سريلانكا، اليوم، حظر التجوال في مناطق بشمال غرب البلاد، بعد اعتداءات على مساجد وممتلكات خاصة، حسب ما أفادت قناة "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل.

وقالت حكومة سريلانكا، اليوم، إنها حجبت مؤقتا بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، بما في ذلك فيسبوك وواتساب، بعد حوادث عنيفة في أعقاب تفجيرات عيد القيامة التي نفذها متشددون إسلاميون.

وعززت سريلانكا الإجراءات الأمنية وسط مخاوف متنامية بين الأقلية المسلمة في البلاد التي يقطنها 22 مليونا من أنهم قد يتعرضون لعنف طائفي بعد أن فجر مهاجمون أنفسهم في أربعة فنادق وثلاث كنائس مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وقال مصدر في الشرطة إن السلطات ألقت القبض على مجموعة من الناس في منطقة كوليابيتيا القريبة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين للاشتباه في مهاجمتهم متاجر مملوكة لمسلمين.