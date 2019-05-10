طلبت حكومة سريلانكا، اليوم، من المساجد تسليمها نسخا من الخطب وإثبات حزمها تجاه المتطرفين دينيا، بعد اعتداءات إرهابية نفذت في أحد الفصح أسفرت عن 258 قتيلا، وأدت هذه الهجمات التي ارتكبها إرهابيون سريلانكيون في 21 إبريل الماضي، إلى إصابة 500 شخص أيضا، واستهدفت كنائس وثلاثة فنادق فخمة في كولومبو وتبناها تنظيم "داعش".

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية، أنه "نظراً للوضع في البلاد، تأمر الوزارة جميع مسؤولي المساجد بعدم التصريح بأي تجمع يروج للكراهية والتطرف بأي طريقة، أو المشاركة فيه"، مؤكدة أن على كل المساجد أن تبدأ بتسليم نسخ من الخطب التي تذاع فيها.

ومنذ الهجمات، فرضت السلطات حال الطوارئ ونفذت قوات الأمن سلسلة مداهمات في البلاد، قتل فيها إسلاميون مفترضون عديدون، وذكرت الشرطة أن 56 مشتبها بهم هم حاليا قيد التوقيف، وطردت السلطات أيضا 200 داعية إسلامي أجنبي لم تعد تأشيرات دخولهم صالحة، وأكدت الشرطة أن جميع أعضاء الخلية المسؤولة عن اعتداءات الفصح قد قتلوا أو أوقفوا، لكن لا يزال من المحتمل وقوع هجمات أخرى.