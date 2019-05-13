دماء في بيت الرب.. التفاصيل الكاملة لقتل كاهن "مارمرقس"

تواصلت الدماء داخل بيوت الرب، وتلك المرة كان مسرح الجريمة كنيسة مارمرقس في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، إذ أقدّم فراش مسيحي الديانة على قتل كاهن الكنيسة القمص مقار سعد.

وقال مصدر كنسي إنّ عامل "فراش" في كنيسة مارمرقس في شبرا الخيمة بالقليوبية يدعى "كمال"، قتل كاهن الكنيسة القمص مقار سعد، بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما عن مساعدة مالية لتزويج بنت الأول.

ولفت المصدر إلى أنّ الفراش أطلق 4 رصاصات على الكاهن، وأنّ الواقعة بعيدة عن الحادث الطائفي، نظرًا لكون الاثنين مسيحيان، وتم القاء القبض على الفراش، فيما توالت النيابة والأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث وكيفية إدخال السلاح المرتكب به الواقعة إلى الكنيسة.

وكشف المصدر عن أنّ القاتل والكاهن كانت بينهما خلافات شخصية، والأول سبق جريمته بجلسة خاصة بينهما، انتهت بجريمة القتل بسلاح غير مرخص، تم إدخاله خلسة إلى الكنيسة، والفراش كان يُعد لجريمته، إذ اخفي السلاح في أحد حمامات الكنيسة، قبل أنّ يفاجئ الكاهن به ويطلق عليه الرصاص، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد أمن داخلي بالكنائس أو أسلحة وإنما موظفيين اداريين، وتتولي وزارة الداخلية وحدها عملية التأمين، وفي المناسبات تساعد الكشافة الكنسية في تنظيم الاحتفالات الداخلية فقط.

والقمص مقار سعد، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول، من مواليد عام 1956، وتمت سيامته في الكهنوت علي يد الظأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة عام 1996، ثم تمت ترقيته الي رتبته درجة القمصية في 2009، على يد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها.

واضافت المصادر لـ"الوطن" أنّ النيابة تحفظت على كاميرات المراقبة بكنيسة مارمرقس شبرا الخيمة التي وقعت بها جريمة قتل كاهن الكنيسة القمص مقار سعد، على يد فراش الكنيسة ويدعى كمال شوقي شحاته.

وبشأن طريقة حدوث الجريمة، قال المصدر إنّ الفراش أغلق الباب الخارجي للكنيسة صباحا، وأطلق الرصاص على الكاهن الذي كان موجودا داخل مكتبة الكنيسة، لافتا إلى نقل جثمان الكاهن إلى مشرحة مستشفى ناصر بشبرا الخيمة لإجراء عملية التشريح، وتم إبلاغ الأنبا مرقس مطران شبرا بالواقعة، الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا الي أنّه سيتم تحديد موعد جنازة الكاهن عقب انتهاء عملية التشريح.

وأضاف المصدر أنّ الفراش استخدم في جريمته "طبنجة عيار 9 مللي، أخفاها داخل حمامات الكنيسة، والسبب في الجريمة خلافات شخصية، إذ يعاني الفراش من حالة مادية سيئة وهو لديه عدد من الفتيات يعولهن، موضحا أنّ القاتل فرّ هاربا عقب جريمته، واستقل توك توك وسلّم نفسه لقسم شرطة شبرا الخيمة أول.

وتعد تلك ثاني جريمة قتل أطرافها رجال داخل الكنيسة القبطية في أقل من عام، إذ تم قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبومقار على يد راهبين بالكنيسة في يوليو الماضي، وحكم عليهما بالإعدام في أولى درجات محاكمتهم الشهر الماضي.