"تعليم الوادي الجديد": لا شكاوى من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

أعلن إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عدم تلقي غرف عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بلاغات من صعوبة الامتحانات اليوم، كما لم تتلق شكاوى من أولياء الأمور.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أنه بالنسبة لامتحان مادة الجبر، الذي اشتكى من صعوبة بعض أسئلته أمس الأحد أولياء الأمور، فقد جرى تشكيل لجنة وفحص المادة، وسيجري توزيع الدرجات على بقية الأسئلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووأوضح التداوي، أن عدد المتقدمين لاختبارات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ 4288 طالبا وطالبة موزعين على 116 لجنة.