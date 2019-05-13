أعلنت شركة "فوري" أن التحصيل الإلكتروني عبر منافذها تضاعف ثلاث أضعاف، خلال أول 10 أيام فقط من الشهر الجاري، وذلك بعد تطبيق "منظومة التحصيل الإلكتروني"، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه بداية من مايو الجاري.

وقال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة "فوري"، إن منظومة الدفع الالكتروني في المصالح الحكومية، خطوة ممتازة لنشر الشمول المالي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذه المنظومة سوف تساعد في القضاء على الفساد والتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضح "عكاشة"، لـ"الوطن"، أن معظم خدمات وزارة الداخلية والمرور، يمكن أن يتم تحصيل مقابلها من خلال منافذ "فورى" المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تصل إلى نحو 100 ألف منفذ، موضحًا أن منظومة الدفع الالكتروني ستنجح لكنها تحتاج إلى مزيد من الصبر.

وأشار الى أن "فورى" مستمرة في مبادرة التنازل، عن مصاريف الخدمة في جميع المعاملات المالية، الموجهة لصالح الجمعيات الخيرية للعام الثاني على التوالي، موضحاً أن "فوري" قد أطلقت تلك المبادرة الأولي من نوعها خلال شهر رمضان العام الماضي، ولاقت استحسانًا كبيرًا، من جانب جميع فئات المجتمع، بعدما نجحت المبادرة في تشجيع جميع فئات المجتمع على التبرع لصالح الجمعيات الخيرية.

وأضاف "عكاشة"، أنه يمكن التبرع مباشرة من منافذ الشركة الموزّعة في جميع أنحاء مصر، أو من خلال موقعها الإلكتروني والتبرع باستخدام بطاقات الإئتمان، أومن خلال ماكينات "الصراف الآلي" التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري أوعبر المحافظ الإلكترونية لأكبر البنوك العاملة في مصر.