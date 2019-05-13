محافظ القاهرة: لدينا 15 مشروعا متعثرا.. وصعوبة في تحصيل المديونيات

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنّ المحافظة لديها مشكلات كثيرة، بينها ارتفاع المديونيات لدى الغير، لعدم تمكن المحافظة من تحصيلها، مبديا استغرابه الشديد من ثبات الأرقام وعدم وجود تقدم في التحصيل.

ووجّه محافظ القاهرة خلال رئاسته للمجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، حديثه لرؤساء الأحياء قائلا: "عايز الموضوع ده يبقى محور اهتمام، والفترة الجاية سيتم تقييم رؤساء الأحياء على التحصيل".

وتابع عبدالعال أنّ المحافظة بها 15 مشروعا متعثرا لأسباب مالية وأسباب أخرى، ويجب الاهتمام بالموضوع، مشيرا إلى أنّ المحافظة تستعد للعيد القومي لها الموافق يوليو المقبل، بافتتاح عدة مشاريع.