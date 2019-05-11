تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، لجنة مدرسة مجمع الملك فهد الرسمي لغات التابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أدى الامتحان باللجنة 159 طالبا وطالبة في 8 لجان.

وأشار محافظ القاهرة، خلال جولته، إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة ومراجعة كال المدارس المقرر إقامة امتحانات بها، واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوى.

كما تفقد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، اللجان قبل دخول الطلبة، واطمأن على جودة الإضاءة والمقاعد للطلبة وتوفير المناخ المناسب للطلبة، مشددا على التزام الطلبة بالزي المدرسي في أثناء تأدية الامتحانات.

وأكد أن إجمالي الطلبة الذين يؤدون امتحان الشهادة الاعدادية نحو 161 ألفا و326 طالب وطالبة موزعين على 695 لجنة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية من بينها 15 حالة بمستشفى 57357 جميعهم من أبناء القاهرة، مبينا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تستمر لمدة 6 أيام.

وأكد "عطية" أهمية متابعة غرفة العمليات، حيث توجد غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية إلى جانب غرفة العمليات المركزية المستعدة دائما للتدخل السريع في مختلف المواقف.

وأكد عدم تلقي أي شكاوى من اللجان حتى الآن، مبينا أن الامتحانات في اللغة العربية في متناول الطالب المتوسط.

كما تفقد مدير المديرية لجنة مدرسة الشهيد رامي الجنجيهي "المستقبل 1" التابعة لإدارة شرق مدينة نصر، واطمان على سير الامتحان وأداء الطلبة، وأدى الامتحان بها اليوم 228 طالبا وطالبة في 11 لجنة تضم حالة واحدة دمج.

شارك في الجولة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، واللواء خميس أبو الفضل رئيس حي غرب مدينة نصر.