أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا ثلاثيا مشتركا، بعد ظهر اليوم، يعبر عن القلق من استمرار القتال في شمال غرب سوريا.

وأكدت الدول الأوروبية الثلاث، على ضرورة وقف التصعيد العسكري في سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.