حرقت دانيريس تارجيريان العاصمة أو ما تسمى "كينجيز لاندينج" في أحداث الحلقة الخامسة من الموسم الثامن بمسلسل جيم أوف ثرونز، وقامت بقتل كلا من سيرسي لانستر وشقيقها جيمي بعد أن هدمت العاصمة بأكملها.

رغم أن ما حدث في الحلقة كان غير متوقع تماما بأن تقوم دانيريس بحرق المدينة بأكملها بواسطة تنينها، إلا أن ما حدث كان بران ستارك قد رآه في إحدى رؤاه.

ففي الحلقة الثانية من الموسم الرابع، رأي بران ستارك في الرؤي التي جاءت له، تنين يطير فوق أسطح منازل "كينجز لاندينج" على الرغم من أن دانيريس وتنانينها لم تكن قد انتقلت من قارة إيسوس الى قارة ويستروس.