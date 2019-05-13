أصيب 7 عمال، اليوم، إثر سقوط ونش بمصنع "آيس كريم" بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ونقل المصابين إلى المستشفيات العامة بأشمون، لإجراء الإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون، يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون 7 مصابين، إثر حادث سقوط ونش بمصنع "آيس كريم" بدائرة المركز.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار إجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث.

وأفاد مرفق إسعاف المنوفية، بأن المصابين السبع في حادث سقوط الونش بمصنع "آيس كريم"ن هم: "محمد جمال، حسين أمام أبو علام، محمد رجب جابر، رمضان حسب الله، طارق حلمي عباس، إبراهيم عبد الرحمن، أحمد إسماعيل محمد"، وحالتهم جميعا مستقرة.