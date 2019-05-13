شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على توحيد طلاء المباني والالتزام بهوية الطراز المعماري للسوق التجاري القديم، المتوافق مع مسجد الصحابة، ذلك الطراز المعماري الفريد بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ، برفقة اللواء عبدالفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ بمنطقة السوق التجاري القديم، لمتابعة الأعمال النهائية لمصعد المركز الإسلامي بمسجد الصحابة.

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتطويرات الجارية بميدان السوق التجاري، وسرعة الانتهاء من إقامة المصعد الخاص بالمركز الإسلامي الملحق بمسجد الصحابة ليكون واجهة حضارية مشرفة أمام زوار المركز من جميع الجنسيات.