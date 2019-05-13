وفاة سيدتين وتهشم سيارة بعد سقوط "بلكونة" بوسط الإسكندرية

لقي سيدتان مصرعيهما إثر سقوط "بلكونة" بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، وتهشم سيارة.

وقال اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط الإسكندرية، إن غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، تلقت اليوم، بلاغ وارد من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بسقوط "بلكونة" عقار كائن 19 شارع الن محاسن، في منطقة محرك بك وسط الإسكندرية، مما أدى إلي وفاة سيدتان، وتهشم سيارة بالكامل.

وأضاف "صدقي" في بيان صادر عنه، أنه بالانتقال والمعاينة تبين سقوط "بلكونة" الدور الثاني من العقار، المكون من أرضي + 3 أدوار علوية، والصادر له قرار ترميم منذ عام 1998.

وأكد أنه جرى على الفور إبلاغ قوات الشرطة، والإسعاف التي نقلت المتوفين إلي المستشفى، كما حضر جهاز النظافة بحي وسط، وجرى رفع الرديم، وفتح الشارع للمارة والمرور، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة مهندس المنطقة والعمل مستمر.