وقعت الإعلامية ريا أبي راشد، ضحية حلقة اليوم الأثنين من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقدمها الفنان رامز جلال مقدمة نارية، بقوله "إحنا النهاردة معانا مذيعة برة الصندوق، قمر قمر، المكياج معرفشي طريق وشها، الاكستنشن معرفشي طريق شعرها، أنا في حيرة بين إني معجب بيها وبين هرمون الشر اللي جوايا".

وتابع رامز: "أحب أقول من البداية متخافوش على البت راية.. لو وقعتي مني هتبقى دي النهاية".

تدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها لمقلب.