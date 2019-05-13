وقعت الإعلامية ريا أبي راشد، ضحية حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وفور اكتشافها للمقلب انهالت ريا على رامز جلال بالضرب، وضربته بخوذة الأمان، قائلة: "بكرهك"، ورد رامز: "بحبك".

وبعد أن هدأت ريا نسبيا قالت لرامز: "جوزي إيطالي هينتقم منك"، وسألها رامز عن اسم زوجها قاله له اسمه "فالريو".

وسألها رامز عن النيولوك الجديد، ولون شعره، قالت ريا: "معرفتكش، أخذت ثواني علشان أعرفك، وحلو اللوك شبه جيمس بوند".

تدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو الشامبو، أو تصوير مسابقة رياضية تنافسية، ليتعرض بعدها لمقلب.