علمت «الوطن» أن حلقة الفنانة سمية الخشاب مع الإعلامية بسمة وهبى المقرر إذاعتها خلال أيام عبر قناة القاهرة والناس هي «حق رد» للفنانة على حلقتي طليقها أحمد سعد المذاعة عبر البرنامج خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر إن الحلقة التى تم تسجيلها سيتم إذاعتها على حلقتين، مثلما حدث مع أحمد سعد، حيث أذعيت له حلقتين فى خامس وسادس أيام شهر رمضان الكريم.

وأضافت المصادر أن سمية الخشاب ستكشف خلال الحلقتين عدة أمور تتعلق بعلاقاتها بطليقها أحمد سعد، اولها قصة الطلاق مرتين، من بينهم مرة بطريقة شفاهية، بالإضافة الى حقيقة طلاقها بشكل غيابي، كما ستكشف عن أوراق ملكية المنزل الذى كان قال «سعد»، واتهم سمية بأنها رفضت أن تعيده له، كما سترد على حقيقة سرقتها للحن أغنية قلبي يا ناس الذي اتهمها طليقها بسرقته منه، كما سترد على اتهامات الفنانة ريم البارودي حول أنها تعرفت عليها من أجل خطف زوجها أحمد سعد منها.