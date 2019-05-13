تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة نقل، محملة بـ 6 أطنان و720 كجم من الشيبسي به شوائب وأتربة وغير مطابق للمواصفات القياسية، في حملة أمنية مكبرة، بمركز الفيوم، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم "ط ص 3718" قيادة "م.أ"، 31 سنة سائق، مقيم بالجيزة، محملة بـ6 أطنان و720 كجم شيبسي به شوائب وأتربة وغير مطابق للمواصفات القياسية.

حُرر محضر بالواقعة، قيد برقم 13467 لسنة 2019م جنح مركز الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.