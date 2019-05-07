تمكنت حملة تموينية لمديرية التموين بالفيوم، من ضبط 650 كجم دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، و1500 كيس سناكس منتهي الصلاحية، بمنطقتي الحادقة والتعاونيات، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كانت الحملة التموينية، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة تموين بالفيوم، ورئاسة المهندس حمّاد سالم عطية، مدير عام إدارة تموين بندر أول، والمهندس سليمان داود مخيمر، رئيس الرقابة.

وتمكنت من ضبط الكميات سالفة الذكر، وتحررت محاضر بالوقائع 416 و417 و418 أمن دولة طوارئ قسم الفيوم أول. كما حررت محاضر متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار لدى تجار التموين، ونقص وزن للخبز.