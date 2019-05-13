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«المسمارى»: طائرات تركية دون طيار تقصف الجيش الليبى

«المسمارى»: طائرات تركية دون طيار تقصف الجيش الليبى

محافظ القليوبية: بدء ترميم كوبري "جمجرة" وتسليمه خلال شهر 

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