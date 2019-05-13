استمرارا لحالة الكوميديا التي ظهر بها الفنان عمرو سعد، خلال أحداث مسلسل "بركة"، واجهت الشخصية الرئيسية بالعمل الدرامي مشاكل عدة لكن في ضوء الاحتفاظ بخفة الظل بأحداث الحلقة الثامنة من المسلسل الذي يذاع على قناة cbc يوميا طوال شهر رمضان.

بدأت الحلقة بالقبض على "بركة" في حين آخر يحاول "عشماوي" قتل عائلة عمرو سعد، لكن بذكاء شديد مصحوب بخفة ظل استطاع "بركة" إقناع أحد رجال "كساب" بإطلاق سراحه حتى لا يفضحه من خلال نشر فيديوهاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حملهم على برنامج إلكتروني بدائي اخترعه.

وتوالت الأحداث حتى استطاع بركة أن يصل لمنزله قبل دخول عشماوي لقتل عائلته، مستطيعا أن يقف البرنامج الخاص بفيديوهات "جلال"، لكن ما زال "عشماوي" يخطط لقتل بركة وعائلته فهل ينجح؟

العمل الدرامي بطولة عمرو سعد، مع مشاركة كل من كمال أبورية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث المسلسل في سياق درامي، إذ يُجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.