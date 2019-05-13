قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن ما يؤخر المعارك في طرابلس هو "حرصنا على حماية المدنيين، نحن نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا".

وأضاف المسماري، في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية بثت مساء الإثنين، أن هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التى تواجه قوات الجيش الليبي، وإن تركيا أيضا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات ودخلت في المعركة بشكل قوي جدا".

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، عن وجود أسلحة إيرانية وطائرات تركية مسيرة وصلت إلى أيدي ميليشيات طرابلس، مشيرا إلى أن هناك دعما تركيا للميليشيات، وقد استخدمت طائرات بدون طيار تركية.

وأضاف أن استخدام التقنيات يحتاج إلى وقت كبير من الإعداد والتدريب والتجهيز، لكن دخول الطائرات المسيرة في غضون 48 ساعة يدل على أن هناك أجانب يشرفون على تسيير هذه الطائرات".

وتابع: "هناك أسلحة إيرانية وصلت، وأيضا باخرة إيرانية إلى ميليشيات طرابلس، وظهور صواريخ 302 الإيرانية في المعارك يدل على وجود دعم إيراني".