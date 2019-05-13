شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل " الزوجة 18" للفنانين "حسن الرداد وناهد السباعي" مواقف كوميدية جديدة، بعد عرضها على قناة "النهار"، اليوم الإثنين.

ويحاول حسن الرداد، الذي يجسد دور "حمزة" في أن يتزوج "فريدة" التي تجسدها ناهد السباعي، بإقناعها بالزواج منه رغم رفضها، وذلك من خلال جعل سكرتيرته الخاصة تقنعها بمزاياه وجديته في الارتباط بها.

ويقع حمزة في ورطة كبيرة بعد أن تهدده زوجته السابقة "هايدي كرم" بالانتقام منه، بسبب تطليقه لها على الهواء، في برنامج رومانسي باسم "بحبك موت"، وقال لها إنه يجهز لها مفاجأة في البرنامج، قبل أن تُصدم بطلاقها على الهواء، في الوقت الذي قررت به فضحه أمام الجميع، وكشف زيجاته المتعددة.

مسلسل "الزوجة 18" تدور قصته حول رجل أعمال شاب، يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية.

ويشارك في بطولة العمل كل من "ناهد السباعي، هيدي كرم، محمود البزاوي، سلوى خطاب، إيناس كامل، نور الكاديكي"، وعدد من الوجوه الصاعدة، وهو من إخراج مصطفى فكري.