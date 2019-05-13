أمير الكويت يدين تعرض سفن قرب المياه الإماراتية لعمل تخريبي

أدان أمير الكويت، اليوم، في مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي، ما تعرضت له 4 سفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية من "عمل تخريبي"، معربا عن استنكاره لهذا الأمر.

وتمنى أمير الكويت أن تسفر التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية عن كشف من يقف وراء هذه الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية، حسب ما ذكر موقع "العربية" نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، بحسب ما أفادت "كونا"، اليوم، إن هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمثل تصعيدا للتوتر في المنطقة.

وشدد على أن هذا الاستهداف، يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، ما يحتم تحركا سريعا من المجتمع الدولي، لوضع حد لمثل تلك الأعمال الإجرامية، لتدارك تبعاتها الخطيرة.

وأكد المصدر، وقوف الكويت إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات قد تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة والمياه الإقليمية والاقتصادية لدولة الإمارات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الجهات المعنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.