أسعار الكنافه بالمانجو في محلات الحلويات رمضان 2019

ارتبط حلول شهر رمضان بتناول الحلويات الشرقية، مثل "الكنافة والقطايف والبسبوسة"، وتتنافس محال الحلويات على تقديمها بأشكال مختلفة، سواء بـ"النوتيلا أو البسكويت أو المانجو".

ولاقت الكنافة بالمانجو إقبالا كبيرا من المصريين في السنوات الأخيرة، ورصدت "الوطن" أسعارها في مختلف المحلات كالتالي:

العبد

بولة كنافة مانجو: 200 جنيه

تورتة كنافة مانجو: 250 جنيها

كاب كنافة مانجو: 18 جنيها

ايتوال

فورمة كنافة مانجو: 170 جنيها

فانوس كنافة مانجو: 25 جنيها

تسيباس

بولة كنافة مانجو: 195 جنيها

الدمياطي

كيلو كنافة مانجو: 150 جنيها

عبد الرحيم قويدر

كنافة مانجو: 152 جنيها

لابوار

بولة كنافة مانجو: 280 جنيها

لابوم

كنافة مانجو: 130 جنيها

تورتة كنافة مانجو: 260 جنيها

بايركس كنافة مانجو: 18 جنيها

سيموندس

كيلو كنافة مانجو: 250 جنيها