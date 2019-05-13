أسعار الكنافه بالمانجو في محلات الحلويات رمضان 2019

ارتبط حلول شهر رمضان بتناول الحلويات الشرقية، مثل "الكنافة والقطايف والبسبوسة"، وتتنافس محال الحلويات على تقديمها بأشكال مختلفة، سواء بـ"النوتيلا أو البسكويت أو المانجو".
ولاقت الكنافة بالمانجو إقبالا كبيرا من المصريين في السنوات الأخيرة، ورصدت "الوطن" أسعارها في مختلف المحلات كالتالي:
العبد
بولة كنافة مانجو: 200 جنيه
تورتة كنافة مانجو: 250 جنيها
كاب كنافة مانجو: 18 جنيها
ايتوال
فورمة كنافة مانجو: 170 جنيها
فانوس كنافة مانجو: 25 جنيها
تسيباس
بولة كنافة مانجو: 195 جنيها
الدمياطي
كيلو كنافة مانجو: 150 جنيها
عبد الرحيم قويدر
كنافة مانجو: 152 جنيها
لابوار
بولة كنافة مانجو: 280 جنيها
لابوم
كنافة مانجو: 130 جنيها
تورتة كنافة مانجو: 260 جنيها
بايركس كنافة مانجو: 18 جنيها
سيموندس
كيلو كنافة مانجو: 250 جنيها