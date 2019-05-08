يرتبط شهر رمضان بزيادة الطلب على الحلويات الشرقية بمختلف أنواعها، ومع ظهور عدد من التشكيلات الجديدة في عالم الحلويات، تظل الكنافة والقطايف هما العنصران الأساسيان اللذان يرتبطات ارتباطًا وثيقًا بطقوس شهر رمضان.

وترصد "الوطن" أسعار الكنافة والقطايف بأنواعها المختلفة في عدد من محلات الحلويات الشرقية على النحو التالي:

حلواني إيتوال

قطايف كورنيه وقطايف مكسرات 80 جنيهًا.

فورمة كنافة كريمة 70 جنيهًا.

كنافة كريمة 65 جنيهًا.

قطايف كريمة 60 جنيهًا.

حلواني تسيباس

القطايف الكريمة 78.75 جنيه.

القطايف مكسرات 136.5 جنيه.

بولة كنافة مانجو 195 جنيهًا.

كنافة نابلسية 160 جنيهًا.

كنافة ريد فالفت 165 جنيهًا.

كنافة فور سيزون 165 جنيهًا.

حلواني العبد

كيلو كنافة كريمة 60 جنيهًا.

كيلو كنافة مكسرات 80 جنيهًا.

كيلو قطايف كريمة 60 جنيهًا.

كيلو قطايف مكسرات 70 جنيهًا.

حلواني الدمياطي

كيلو كنافة سادة 72 جنيهًا.

كيلو كنافة بالمكسرات 140 جنيهًا.

كيلو كنافة بالقشطة 160 جنيهًا.

كيلو كنافة كريمة 58 جنيهًا.

كيلو كنافة مانجو 150 جنيهًا.

قطايف كريمة 64 جنيهًا.

قطايف مكسرات 100 جنيهًأ.

عبد الرحيم قويدر

قطايف مكسرات 111 جنيهًا.

قطايف كريمة 91 جنيهًا.

قطايف قشطة 110 جنيهًا.

قطايف عصافير 108 جنيهًا.

كنافة كريمة 90 جنيهًا.

كنافة سادة 90 جنيهًا.

كنافة مكسرات 147 جنيهًا.

كنافة مانجو 152 جنيهًا.

كنافة نوتيلا 268 جنيهًا.

حلواني مونجيني

قطايف كريمه 60 جنيهًا.

قطايف مكسرات 95 جنيهًا.

كنافة سادة 85 جنيهًا.

كنافة كريمة 85 جنيهًا.

كنافة نوتيلا شيكولاتة 140 جنيهًا.

كنافة بندق 170جنيهًا.

كنافه فسدق 275 جنيهًا.