تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من ضبط مستريح جديد نصب على مواطنين واستولى على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بدعوى الإتجار في المسلتزمات والأجهزة الطبية بنطاق مدينة المحلة الكبرى مقابل أرباح شهرية تترواح ما بين "30 - 40%" بنطاق محافظتي الغربية والإسكندرية.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود سلسله من شكاوى وبلاغات المواطنين ضد المدعو "م.ف.ا"، 48 سنة كيمائي تفيد بحصوله على مبالغ مالية والتوقيع على إيصالات أمانة وشيكات دون رصيد لعدد من مواطني المحلة ومحافظة الإسكندرية.

ونظرا لخطورة وقائعه أوصى مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، لضبط المتهم.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تحت إشراف العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي، بمركزي سمنود والمحلة، تمكن الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهم أثناء تواجده بمنزله بنطاق منطقة الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.