هجوم إيراني على السفن في خليج عمان

أفادت صحيفة "وول ستريت"، الأمريكية، بأن تقييمًا أمريكيًا أوليًا، يرجح أن إيران تقف خلف الهجمات على السفن في خليج عمان، مشيرةً إلى أن هذا التقييم تجاه طهران ليس قاطعًا.

وبحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، فإن المسئول الأمريكي رفض الإفصاح عن التفاصيل التي قادت إلى التقييم بأن إيران مسؤولة عن الهجمات.

وأضافت الصحيفة: "مسؤول أمريكي رفض التعليق على تبعات هذا التقييم، أو أي رد أمريكي محتمل بشأنه".

وأشارت إلى أن: "الولايات المتحدة أوفدت فريقا لمعاينة السفن، لتحديد الجهة المسؤولة عن عمليات التخريب".

وواصلت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول أمريكي: "سيكون فِعل أخْرق من الإيرانيين أن ينفذوا مثل هذه العمليات".