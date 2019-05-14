"الإفتاء" تحدد قيمة زكاة الفطر: 13 جنيها كحد أدنى على كل فرد

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام.

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية: "زكاة الفطر لهذا العام 13 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد، يجوز إخراجها نقودًا".

وأضافت الدار: "الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر، ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد".

وتابعت: "زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته، لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، كذلك لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان".

وقالت الدار: "زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث".