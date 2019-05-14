أخبار ماتفوتكش| السيسي يوجه بإدارة المخلفات الصلبة.. ومقتل كاهن بشبرا

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، اجتماعًا ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحمد مرسي مدير عام الهيئة العربية للتصنيع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزيرة البيئة عرضت خلال الاجتماع الإطار العام للخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

وزير الدفاع الأمريكي: خطة لإرسال 120 ألف جندي للشرق الأوسط

نقلت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها عن "نيويورك تايمز" أن وزير الدفاع الأمريكي باتريك شناهان قدم خطة عسكرية تنص على إرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا مجددا من التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

حذر الاتحاد الأوروبي، تركيا من المضي قدمًا في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية، متعهدا "بالرد بشكل مناسب".

للمرة الأولى مجلس الأمن الدولي ينعقد لبحث أزمة فنزويلا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، بدعوة من الأوروبيين، جلسة مغلقة يبحث خلالها للمرة الأولى، الأزمة في فنزويلا، حيث تسعى المعارضة للتقارب مع الجيش الأمريكي بعدما فشلت محاولاتها الرامية لتأليب الجيش الفنزويلي ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أفاد دبلوماسيون الاثنين.

إقامة صلوات تجنيز كاهن شبرا الخيمة القتيل.. والبابا: رحيل مؤلم

أقيمت، مساء أمس، بكنيسة مارجرجس في شبرا الخيمة، مقر مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، صلوات تجنيز القمص مقار سعد، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة، الذي توفي صباح اليوم إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد فراشي كنيسته.

عيد الفطر 4 يونيو فلكيا.. وهذه أطول أيام رمضان في عدد ساعات الصيام

قال الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، والإمساكية التى أعدها المعهد، أن أطول أيام شهر رمضان المبارك من حيث عدد ساعات الصيام سيكون آخر 3 أيام منه "السبت والأحد والإثنين 1، 2 و 3 يونيو".

"جوجل" يحذف تطبيق "فتاوى القرضاوي" لتحريضه على الكراهية

حذف موقع جوجل الشهير، تطبيق "يورو فتوى" من على متجره "منصة جوجل بلاي"، والذي يحتوي على فتاوى للداعية يوسف القرضاوي تحرض على الكراهية.

معرض فيصل الثامن للكتاب.. كتب مخفضة وفرقة شعبية وورش للطفل

للعام الثامن ينطلق معرض فيصل للكتاب، ويفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء أمس؛ ليقدم أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، وكتب الأطفال، كما تقيم هيئة الكتاب جناحًا للكتب المخفضة التي يصل سعر الكتاب بها إلى جنيه واحد.

زكي فطين عبد الوهاب: "أصبت بسرطان الرئة.. وراضي باللي كتبه ربنا"

أكد الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أنه اكتشف مؤخرا إصابته بسرطان في الرئة، وعرف ذلك بعد فحوصات استمرت لأكثر من 4 أشهر، وقال زكي في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يخضع لجلسات علاجية لمعرفة نوع الورم، وإذا كان من النوع الحميد سوف يتم التدخل الجراحي، وإذا كان من النوع الخبيث سوف يلجأ لجلسات العلاج الكيماوي.

قبل مواجهة الزمالك.. نهضة بركان يفوز على الوداد بثلاثية في الدوري المغربي

نجح فريق نهضة بركان، في الفوز على الوداد بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المغربي، وجاءت المباراة جيدة المستوى، حيث تقدم الوداد في البداية عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة الخامسة، ونجح نهضة بركان في إدراك التعادل سريعا عن طريق محمد فرحان في الدقيقة التاسعة، ويلتقي الزمالك أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت مصر، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح في الصعود بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، في الدور نصف النهائي بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد، والتعادل في العودة سلبيا بدون أهداف.