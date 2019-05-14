يحدث اليوم| حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية.. مباراة بيراميدز ودجلة

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 14 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

حفل مدحت صالح ضمن السهرات الرمضانية بدار الأوبرا المصرية

يحيي الفنان مدحت صالح أمسية من زمن الفن الجميل بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا على المسرح المكشوف وذلك فى التاسعة والنصف مساء.

ندوة "التوعية البيئية للمواطن السكندري"

ينظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان " التوعية البيئية للمواطن السكندري " .

أولى ليالي مدرسة الإنشاد الديني في قصر الأمير طاز

يقيم قصر الأمير طاز بالخليفة، أولي ليالي الإنشاد لمجموعة مختارة من طلاب وخريجي مدرسة الإنشاد الديني وذلك في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان.

بدء سهرات الرمضانية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

تقدم دار الأوبرا المصرية أولى سهراتها الرمضانية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحفل للثنائي الفني محمد فؤاد "عازف البيانو"، وأحمد منيب "عازف الكمان"، وذلك ضمن عدد من السهرات الرمضانية المتتالية التي تنظمها الأوبرا بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، ودمنهور، طوال شهر رمضان المبارك.

ختام القافلة العلاجية بالدقهلية

تختتم القافلة العلاجية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بالدقهلية أعمالها في الرابعة عصرا وذلك بقرية ( فودة مركز المنصورة ) بعد أن استمرت يومين حيث تم تقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات للمواطنين .

مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بيراميدز ووادي دجلة في الأسبوع الـ 32 من منافسات الدوري العام الممتاز وذلك في العاشرة مساء .