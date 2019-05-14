المجلس العسكري السوداني: اعتقلنا أحد أشقاء البشير والثاني هرب لتركيا

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، اعتقاله واحدا فقط من أشقاء الرئيس السابق عمر البشير، الخمسة، وليس اثنين، كما كان أعلن سابقا، قائلا إن الشقيق الثاني نجح في الهرب.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي: "كنا أعلنا في 17 أبريل اعتقال شقيقي الرئيس، عبدالله والعبّاس.. لكن المعلومة لم تكن دقيقة، ذاك اليوم تمّ القبض على عبدالله فقط"، مشيرًا إلى أنه لم يتم القبض على الثاني.

وأردف "كباشي" قائلًا: "في اليوم التالي ظهر العبّاس في منطقة حدودية لدولة مجاورة"، بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، أن السلطات السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمّها، تسليمها شقيق البشير، لكنها رفضت ذلك. وتابع "بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا".

ووفق المجلس فإن البشير، الذي عزل في 11 أبريل الماضي، محتجزا في سجن كوبر في الخرطوم.