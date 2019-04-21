علق الإعلامي عمرو أديب، على الأموال التي وجدها القيادات في السودان الآن في منزل الرئيس السابق عمر البشير بعد عزله من منصبة وإيداعه في سجن "كوبر"، موضحًا أن وسائل الإعلام الرسمية ذكرت أن عدد الأموال التي كان يخبئها البشير في منزله الخاص ومنزل آخر خاص بزوجته تُقدر بـ 6 مليون يورو.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر": "أنا شايف إن 6 مليون يورو مش رقم يعني مش حاجة، مش بالنسبة ليا طبعًا ، أنا قصدي بالنسبة للبشير"، مؤكدًا أن ملاحقة البشير جنائيًا وراء عدم وضع أمواله في البنوك الخاصة سواء داخل أو خارج الدولة السودانية.

وأشار الإعلامي، إلى توجيه تهمتين لعمرو البشير أولها غسيل الأموال، والتهمة الأخرى حوزته أموال غير معلومة المصدر، مؤكدًا أنه يتمنى استقرار الوضع الداخلي في السودان، "ربنا يبعد عنهم ولاد الحرام".