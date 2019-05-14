لقيت ربة منزل، من عزبة نزلة بشير، بمحافظة الفيوم، مصرعها، خلال وجودها بجرن قمح في أرض زراعية، وتجميع المحصول بماكينة "الهواية"، ونقلت جثتها لمستشفى الفيوم العام، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "أمل سيد.أ" (40 سنة-ربة منزل)، ومقيم بنزلة بشير، جثة هامدة.

وأفاد البيان الأمني، أن والدها وشقيقها وشقيق زوجها، يقيمون بنفس العزبة، قالوا إنه خلال وجود السيدة بجرن قمح داخل أرضهم الزراعية، وفي أثناء تجميع المحصول بماكينة الدراس (هواية)، التف سير الماكينة على ملابسها مما أدى لاختناقها ووفاتها في الحال، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الواقعة جنائيا.

وذكر البيان الأمني، أن تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على المتوفية، أفاد بأن هناك سحجات وكدمات حول الرقبة واليد اليمنى والقدمين، ولا يمكن تحديد سبب الوفاة من خلال الكشف الطبي الظاهري، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2717 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة لبيان ملابساتها وأسبابها.