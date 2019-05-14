أعلنت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحمل وحدها مسؤولية تخزين طهران لليورانيوم المخصب والمياه الثقيل، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتصاعد التوتر في الخليج حيث تعرضت عدة سفن لأعمال "تخريبية" بحسب ما أعلنت الرياض وأبوظبي، فيما عدل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبي، خطط جولته للتوجه إلى بروكسل لبحث الملف الإيراني مع المسؤولين الأوروبيين.

وكانت الإمارات أعلنت في بيان أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها، أمس الأول، قبالة إيران، في شرق الفجيرة دون تحديد المنفذين واصفة الحادث بأنه "خطير"، كما أعلنت السلطات بالسعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات أيضا المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، السبت الموافق 4 مايو الجاري، أن طهران ستواصل عملها تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية رغم تحرك أمريكا لمنعها من ذلك، حسبما ذكر موقع "رويترز".

وجاء ذلك بعد تحرك الولايات المتحدة، الجمعة الموافق 3 مايو الجاري، لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، بإعلانها وقف الإعفاء من العقوبات الذي سمح لإيران بتخزين أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بمنشأة نطنز النووية الرئيسية بموجب الاتفاق النووي.