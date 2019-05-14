شهدت مدينة الخصوص مشاجرة بالأسلحة النارية بين عاملي خردة بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن إصابة أحدهما بإصابات خطيرة وجرى نقله إلى مستشفي المطرية العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ومصابين بشارع عبدالعال حسن الأمير دائرة القسم.

انتقل على الفور العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية والعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من "رسمي ع ر" عامل خردة مصاب بطلق ناري خرطوش بالجانب الأيمن واشتباه نزيف بالبطن والصدر، وجرى نقلة لمستشفى المطرية العام، و"عبدالفتاح ا ع" عامل بمخزن خردة بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب لهو الأطفال تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش محلي الصنع كان بحوزته تجاه الأول محدثاً ما به من إصابات، وفر هارباً.

تمكن المقدم محمود عادل رئيس مباحث الخصوص من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بمضمون ما أسفر عنه الفحص، وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.