أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، شن حملات للقضاء على الإشغالات ورفع الإعلانات المخالفة من المحور المركزي 100/47 وأمام الحي الثاني، موضحا استمرارها تباعا لإزالة المخالفات والاشغالات لتشمل المدينة بأكملها.

وشدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر على أنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيرا إلى أن الجهاز لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مخالفة، أو تعد تنفيذا للقانون.

أتى ذلك في إطار حرص جهاز مدينة السادس من أكتوبر على القضاء على ملامح العشوائية في المدينة من إشغالات، باعة جائلين، مخلفات، إعلانات بالمخالفة، إذ يتم تنفيذ حملات يوميا أيضا للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ومصادرة جميع المتعلقات الخاصة بهم.