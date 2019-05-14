يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أول تقرير عن المخالفات التي جرى رصدها خلال الأسبوع الأول لعرض المسلسلات والبرامج والإعلانات منذ بداية شهر رمضان على مختلف القنوات الفضائية.

وقال أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ التقرير يتضمن ملاحظات 4 جهات على مختلف الأعمال المعروضة في الأسبوع الأول لرمضان، وهي: "المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي"، بالإضافة إلى تقرير لجنة الدراما بالأعلى للإعلام.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح لـ"الوطن"، أنّ لجنة الدراما ستعقد اجتماعاً لها مساء اليوم لصياغة التقرير الإجمالي تمهيداً لإعلانه.

ومن المقرر، أنّ تعقد لجنة الشكاوى اجتماعاً لها قبل إعلان التقرير لاستكمال مناقشة مخالفات المسلسلات، فضلاً عن فتح ملف البرامج، واستعراض التقارير الخاصة بآراء الجمهور حول المشهد الإعلامي في الشهر الكريم.

وكانت لجنة الدراما بالأعلى للإعلام، عقدت اجتماعاً لها، الخميس الماضي، بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما، وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب، وأحمد سليم الأمين العام، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، كما حضره مديري اللجان الفنية للرصد والمتابعة.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقب الاجتماع الماضي، توجيه إنذارات لـ12 قناة فضائية بتوقيع العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات بسبب الإيحاءات الجنسية الواردة في 4 مسلسلات تعرضها هذه القنوات، مطالباً هذه القنوات بإزالة هذه الألفاظ والايحاءات الجنسية من على موقعها الإلكترونية وشاشاتها حال إعادة عرض الحلقات التي تتضمن هذه المخالفات.