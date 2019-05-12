حصلت "الوطن" على تفاصيل محاور التقرير الأول للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بتقييم الشاشات والمقرر إعلانه بعد غد الثلاثاء، وتضمن التقرير أن مسلسلى "مملكة الغجر" لحورية فرغلي وفيفي عبده، و"حدوتة مُرة" لغادة عبد الرازق، هما الأكثر مخالفة في الأسبوع الأول لشهر رمضان، وكان المجلس قد وجه الخميس الماضي إنذارات لـ12 قناة تبث 4 مسلسلات بها إيحاءات جنسية.

وأوضح التقرير أنه تم بحث موقف الإعلانات وتبين أن هناك إعلانين مخالفين يتعلقان بالإعلان عن الملابس الداخلية، لكن من ناحية أخرى أشاد المجلس في تقريره بالإعلانات الخاصة بالتبرعات خاصة وأنه لم يتم استخدام الأطفال هذا العام، كما اتخذت الإعلانات شكلا أفضل، كما يشيد تقرير الأعلى للإعلام أيضا انخفاض المخالفات الخاصة بمشاهد العنف والتدخين مقارنة بالعام الماضي.

وبخصوص أزمة برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة mbc مصر، كشف مصدر مسؤول بالمجلس في تصريح خاص أنه تم الاتفاق على مراجعة مونتاج الحلقات المقبلة من البرنامج لحذف المشاهد والألفاظ غير اللائقة بروحانيات شهر رمضان وعادات المجتمع المصري.

من ناحية أخرى عقدت اليوم لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي اجتماعا لها للتحقيق في 3 شكاوي ضد قنوات، الأولى من العاملين بقناة "الصحة والجمال" بسبب مستحقاتهم المالية، والثانية تتهم قناة "مصر الحياة" بالابتزاز، وكذلك شكوى مقدمة من محافظ الإسماعيلية ضد قناة "القاهرة والناس"، بسبب التهكم على المحافظة في برنامج كوميدي، فضلا عن شكوى شركة mo 4 بسبب العقوبات الصادرة ضد موقعها الإلكتروني من قبل اللجنة.

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس أنه بخصوص شكوى محافظ الإسماعيلية فقد تم الاتصال مباشرة بطارق نور مالك القناة الذي أصدر قرارا بفصل محرر النشرة ورئيسة تحرير برنامج نشرة أخبار الفراخ، وأنهى التعاقد معهم وأعرب عن احترامه الكامل لشعب الإسماعيلية وأنه حريص على الالتزام بالقيم والمعايير المهنية، لافتا إلى أن لجنة الشكاوى ناقشت الموضوع وطالبت القناة بإبراز اعتذارها على شاشتها.

كما قرر "الأعلى للإعلام" إطلاق موقع إليكتروني تفاعلي خلال الفترة المقبلة بثلاث لغات "الإنجليزية والفرنسية والعربية" يهتم بمجتمع الإعلام الأفريقي استجابة لطلب الدارسين الأفارقة.