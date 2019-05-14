قتل ضابط سوداني و4 متظاهرين في إطلاق نار وقع مساء الإثنين في ساحة الاعتصام في الخرطوم بعيد إعلان قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم التوصّل إلى اتّفاق على تشكيل "مجلس سيادي".

وقالت "لجنة أطباء السودان المركزية" المرتبطة بحركة الاحتجاج في بيان "نفقد 4 أرواح طاهرة جديدة في مشوار هذا الشعب الباسل نحو النور والحرية والعدالة".

وأحصت اللجنة في عداد هؤلاء القتلى ضابطاً برتبة رائد كان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق من مساء الإثنين مقتله في الخرطوم برصاص "جهات تتربص بالثورة" لم يسمّها.

وكانت اللجنة أعلنت في بيان أول "استشهاد شاب عشريني لم يتم التعرّف على هويته، وذلك إثر إصابته بطلق ناري في الصدر من قبل ميليشيات النظام الساقط في محاولاتها لفضّ اعتصام الشعب السوداني الباذخ".

وبدأ آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من أبريل. وبعد أيام، أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى 30 عاماً.