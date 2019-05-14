أكد الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لتأدية إمتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ الأحد القادم 19 مايو، وتنتهي يوم الخميس 30 مايو الجاري. منوهًا بأهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتأمين الامتحانات بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشدداً علي جميع المدارس منع فصل التيار الكهربائي عن غرفة "السيلڤر" الشبكة الرئيسية، وغرفة التحكم الرئيسي الخاصه بشبكة الانترنت، موجهاً بوضع خطة بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع استمرار قوته خلال فترة الإمتحانات بكافة المدارس بجميع المدن والقرى، وتفعيل غرفة عمليات طوال فترة الامتحانات لمتابعتها، وحل كافة المعوقات الطارئة، مكلفًا كافة الأجهزة والمديريات المعنية بالتعاون في سير الامتحانات بسلاسة ويسر، ووضع استعدادت لكل الاحتمالات.

وأكد المحافظ علي ضرورة عدم انقطاع الكهرباء عن أي مدرسة، فيها امتحانات الكترونية بصرف النظر عن سداد قيمة الاشتراك لضمان تشغيل السيلڤر، مطمئناً عن عدم رصد أي مشاكل تواجه الطلبة أو المشرفين أثناء تأدية الامتحانات، ومدى ارتياح الطلاب للنظام الجديد، مطالبًا بتعزيز الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين والطلاب، متمنياً لهم دوام التوفيق في أداء الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمناقشة استعدادات المحافظة لإمتحانات الصف الأول الثانوي.

ومن جانبه صرح طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن وزير التربية والتعليم، أكد على تيسير نظام الفايبر "النت فائق السرعة" الذي تم إدخاله للمدارس حديثاً، جدير بالذكر أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى يبلغ 39252 طالب ويبلغ عدد اللجان 131 لجنة.