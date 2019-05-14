وقع الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم، بروتوكول تعاون بين مديرية الشؤون الصحية، وكلية التمريض جامعة دمنهور، وتمثلها الدكتورة إيناس محمد إبراهيم عميدة الكلية، بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للعاملين بالقطاع الصحي، ورفع مستوى الخدمات التمريضية والوعي الصحي، وتطوير جودة الخدمة الصحية.

وقال وكيل الصحة، إن البرتوكول يتضمن تنظيم ورش عمل وندوات، وﺇعداد نشرات ومطبوعات لرفع الوعي المجتمعي نحو القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، وتنظيم قوافل طبية مشتركة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية من تخصصات تمريضية مختلفة وأطباء من الصحة، كما يتضمن برنامج التعليم المستمر، وتوفر كلية التمريض أساتذة دون مقابل مادي لإلقاء محاضرات ودورات للطرف الأول، بهدف تدريب التمريض على التعامل مع حالات الحروق والكسور والحالات الحرجة والأطفال المبتسرين.

وأضاف أن البروتوكول يتناول أيضا برنامج البحث العلمي، ويشمل تنظيم ورش عمل وندوات لرفع الوعي عن أهمية البحث العلمي وتطبيقاته المختلفة على مجالات الصحة والتمريض، ويتيح الطرف الأول لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لإجراء البحوث التطبيقية في إطارالقواعد المنظمة بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة كافة، ويشجع الجانبان تبادل المعلومات من خلال توفير المعلومات والإحصائيات المطلوبة.