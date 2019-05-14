يحل المطرب مجد القاسم، مساء غدٍ الأربعاء، ضيفا على برنامج "الخيمة" الذي يذاع على إذاعة الإغاني.

ويتناول اللقاء كواليس أعماله الفنية المختلفة، والشعراء والملحنين الذين يحب التعامل معه، كما يكشف أخباره الفنية الجديدة، وتفاصيل ألبومه الغنائي الذي يجهزه حاليا.

برنامج "الخيمة" يذاع يوميا على إذاعة "الإغاني"، ومن تقديم الإذاعيين طارق مصطفى ومنال الخولي، وهو من إعداد وتنفيذ منال حسن.

يذكر أن البرنامج استضاف عددًا من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي منذ بداية شهر رمضان، منهم الموسيقار صلاح الشرنوبي، والفنان إيمان البحر درويش.