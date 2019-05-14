أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، استمرار عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 حتى اليوم الثلاثاء 14 مايو بلغت 162 ألف و983 طن و134 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

أضاف المحافظ، أن اللجنة العليا للقمح، والمشكلة من كافة الجهات المعنية تعمل وفق جدول زمني محدد، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح في كل المراكز بسهولة ويسر. كما تم فتح جميع المواقع التسويقية "شون ترابية أو أسمنتية" كنقاط تجميع تسلم القمح، وذلك بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول، وتيسيرًا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية، مؤكداً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحًا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 75609 طن و43 كيلو بالبنك الزراعي، و30376 طن و897 كيلو بقطاع المطاحن، و55704 طن و24 كيلو بالقابضة للصوامع، و 1293 طن و 160 كيلو بمصر العليا.