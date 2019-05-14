أصيب، اليوم، 5 عمال، نتيجة نشوب حريق في مطعم "شاورما" بشارع طه حسين في شمال مدينة المنيا، ونقل المصابون إلى قسم الحروق بالمستشفى العام لتلقي العلاج.

أخطر اللواء مجدي عامر مدير الأمن، من عمليات النجدة باندلاع حريق بأحد مطاعم الشاورما والدواجن واللحوم في شارع طه حسين بشمال مدينة المنيا، ووجود مصابين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وجرى إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمحلات المجاورة، وتبين نشوبه في موقد مخصص للطهي بسبب تطاير بنزين، مما أسفر عن إصابة 5 من العمال، بحروق من الدرجة الأولى والثانية ونقلوا لقسم الحروق بالمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.