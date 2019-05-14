رفع 30 طن قمامة وإزالة بناء مخالف بقرية تلة في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 6 حالات تعد وبناء بدون ترخيص بمساحة 4 قراريط بنواحي قرية تلة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بكافة القري والأحياء على مستوى مراكز المنيا.

وقال المهندس محمد سيد علي، رئيس المركز، إنه تم رفع 30 طن مخلفات نواتج تطهير ونظافة ورفع تراكمات ونقاط التجمع، بالشوارع الرئيسية ومداخل قرية تله، مؤكدا أن العمل بالقرية يستمر علي مدار 24 ساعة لرفع نواتج تطهير مصرف المحيط وتمهيد جانبيه لإعادة تشجيره.