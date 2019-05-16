أشاد ممتاز دسوقي عضو مجلس النواب، بإغلاق المواقع التي "تسرق" المسلسلات والأفلام المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة، لمشاهدة الأعمال الفنية عبر القنوات الشرعية، لتقديم المحتوى بجودة عالية، وفي ذات الوقت حماية حقوق المنتجين الذين يتكبّدون في كل موسم خسائر فادحة.

وأكد النائب في بيان عنه اليوم، أنّ قرصنة الأعمال الفنية على المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر، تضيع على الدولة المصرية والمنتجين الفنيين، والقنوات الفضائية، والمبدعين مليارات الجنيهات.

وأشار دسوقي إلى أنّه في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، يصبح من الصعب إحكام السيطرة على المحتوى، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتقنينها، إلا أنّ ما تفعله الدولة المصرية الآن بمثابة إعلاء لقيمة الإبداع وحماية للمبدعين بإغلاقها هذه القنوات غير الشرعية.