قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه متوقع أن تشهد إيرادات قطاع السياحة طفرة غير مسبوقة بنهاية العام الجاري، بعدما شهدت الـ 7 شهور الأولى من عام 2019، رواجًا كبيرًا في مختلف المناطق السياحية، حيث قفزت أعداد السياح إلى مصر بنسبة هائلة بلغت 9.8 مليون سائح مقابل 5.1 مليونًا عام 2018، كما أن معدلات إشغال الفنادق ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.

وأضاف إدريس في بيان، الخميس، أن ذلك لم يكن يحدث لولا أن هناك جهود دؤوبة ومساعي حثيثة تقوم بها "رانيا المشاط" وزيرة السياحة، والتي نجحت خلال فترة وجيزة من توليها حقيبة الوزارة في تعزيز صناعة السياحة، وإنعاش آمال الملايين بعد سنوات عجاف، والتوجه إلى مقاصد سياحية جديدة، كما نجحت في رفع أسم مصر عاليًا في المحافل الدولية بأقل التكاليف الممكنة، ولأول مرة نرى جنسيات جديدة وفدت إلى مصر لزيارة معالمها.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إلى أن وزيرة السياحية تنتهج أساليب مبتكرة في الترويج لمصر ولصناعة السياحة، كان آخرها التعاقد مع قناة "سي إن إن"، في خطوة تستهدف منها إبراز معالم بلدنا السياحية وإعادة ترويجها بشكل جذاب، مع إبراز المناخ الآمن والمستقر والزاخر بالإمكانيات.

وأكد، إدريس، أن "رانيا المشاط" لديها مشروع قومي لعودة قطاع السياحة إلى سابق عهده بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه لن يتأخر لحظة في تقديم يد العون والمساعدة لها عبر حزمة من التشريعات اللازمة.