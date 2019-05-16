شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية للحج لهذا العام 1440هـ -2019 م، والتي تم إجراؤها بقاعة معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنّه لأول مرة هذا العام يتم عمل لجنة دائمة للبعثة الطبية للحج ليكون هناك عمل مؤسسي، ينعكس على جودة تقديم الرعاية الصحية "الوقائية، والعلاجية" للحجيج، فضلا عن متابعة الحالات الصحية المرضية خلال وجودهم بالأراضي المقدسة.

وأشارت زايد إلى أنّها سافرت إلى السعودية في مارس الماضي، للتأكد من جاهزية فندق إقامة البعثة الطبية وأماكن عيادات البعثة الطبية بفنادق الحجاج المصريين، وشددت على توفير سبل الراحة سواء لأعضاء البعثة، أو المرضى المقرر استقبالهم بالعيادات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أنّ دور الوزارة يبدأ قبل سفر الحجاج إلى الأراضي السعودية، عن طريق الكشوفات الطبية والتطعيمات التي ينفذها قطاع الطب الوقائي قبل سفر الحاج، حرصا على صحته وسلامته من أي أمراض معدية.

وأكدت زايد إعداد برنامج إلكتروني لتسجيل المتقدمين للقرعة من ديوان الوزارة والمديريات والهيئات التابعة من خلال جهة عملهم، فضلا عن استلام أصول طلبات الالتحاق لمراجعتها والتأكد من مطابقتها للضوابط والشروط المنظمة للتقديم.

وكشفت وزيرة الصحة عن تطوير البرنامج الإلكتروني الخاص بأعمال البعثة الطبية للتسجيل الطبي للمترددين على العيادات الطبية، بهدف تقليل مدة انتظار الحاج بالعيادات لأقل من 30 ثانية لقراءة بياناته الصحية، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني www.mohphaj.eg لتقديم المعلومات الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها البعثة الطبية المصرية للحجاج، فضلا عن دعمها بخريطة إلكترونية GPS توضح توزيع العيادات الطبية المصرية في المملكة السعودية، تيسيرا وتسهيلا على الحاج لمعرفة أقرب عيادة لمقر إقامته، وتزويد الموقع بالمواد التوعوية الصحية متضمن أرقام تليفونات العيادات في مكة والمدينة المنورة.

وقالت زايد إنّه حرصا على مواكبة التكنولوجيا، تم توفير خدمة التواصل من خلال التطبيقات الإلكترونية "واتس آب" من خلال الموقع مباشرةً، مشيرةً إلى استخدام التطبيق لإرسال رسائل صحية توعوية للحجاج المصريين، تساعدهم في أداء مناسك الحج بسهولة ويسر.

وأضافت وزيرة الصحة أنّ الوزارة ستزيد اهتمامها بمرضى الأورام والفشل الكلوي، إذ يتم تخصيص طبيب ليتابع حالة كل مريض على حدة، نظرا لحالتهم الصحية التي تستوجب متابعتهم المستمرة، مشيرةً الى أنّ بعثة الحج المصرية ستكون برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية.

وفيما يتعلق بإجراء القرعة أوضحت زايد أنّ البعثة الطبية تشمل التخصصات الطبية، مشيرةً الى أنّه تمت مضاعفة الفرص لكبار السن والخدمات المعاونة، تقديرا لعطائهم ولأن فرصهم ربما تكون أقل من زملائهم بالفريق الطبي، إذ ضوعفت الأعداد إلى 4 رجال و4 نساء بدلا من رجلين وامرأتين في الأعوام السابقة، كما كشفت عن إجراء قرعة علنية خاصة هذا العام لشباب الأطباء والعاملين في المناطق الحدودية، تقديرا لدورهم في خدمة المرضى في هذه المحافظات.

ووجّهت وزيرة الصحة، الشكر للدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج لهذا العام، والدكتور محمد حساني نائب رئيس البعثة الطبية، وفريق الإعداد للبعثة لما بذلوه من مجهود في التجهيزات والإعداد لسفر البعثة.

من جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي، عن تقدم 21 ألفا و771 عضوا للبعثة الطبية للحج هذا العام، موضحا أنّه تم اليوم اختيار 200 عضو عن طريق القرعة العلنية، وجار استكمال أعضاء البعثة لـ360 عضوا للبعثة هذا العام.