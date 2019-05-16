أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غرفة العمليات بالمديرة لم تتلق أي شكاوى خاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضح أن الامتحانات مرت بهدوء ولم يجرى ضبط أي حالات تجاوز أو غش داخل اللجان على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة اليوم سير الامتحانات بلجنة مدرسة سعد زغلول بإدارة راس سدر يرافقه المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، وعبد الرازق عثمان مدير عام إدارة راس سدر التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن ادارة راس سدر تضم 18 لجنة بعدد 412 طالبا وطالبة.

جدير بالذكر أن عدد اللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب 69 لجنة بإجمالي عدد 2588 طالبا وطالبة.