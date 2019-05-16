سيطر رجال الحماية المدينة بالبحيرة، برئاسة العميد أحمد العشماوي مدير الإدارة اليوم، على حريق نشب في الأراضي الفارغة خلف المنطقة الصناعية، داخل أسوار شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بنشوب حريق بمنطقة الفيللا.

وانتقل الرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث، والمقدم بهاء الكردي رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق بالهيش والبوص الموجود في الأراضي، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.