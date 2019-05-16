أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أن امتحان مادة التربية الدينية للشهادة الإعدادية سهل ولا توجد أية شكاوى من الطلاب منه وذلك في آخر أيام الامتحانات.

تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الأخير بمدينة مرسى مطروح.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، الامتحان في مادة التربية الفنية فترة أولى لمدة ساعتين ومادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

وقال وكيل وزارة تعليم مطروح، إن امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع الإدارات والقطاعات التعليمية سارت سيرا حسنا وسط أجواء مثالية هادئة ومناسبة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات في المواد الدراسية واضحة وخالية من اللبس والغموض وفى مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المناهج الدراسية.

واطمأن من خلال غرفة عمليات المديرية بمرسى مطروح، أن العملية الامتحانية للإعدادية في يومها الأخير تسير بانضباط والتزام ولم ترد أية شكوى بشأن الامتحانات من أولياء الأمور أو الطلاب على مستوى 82 لجنة في المحافظة.