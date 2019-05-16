ذكرت الهيئة الوطنية للإعلام أنّها تمتلك حق البث الأرضي للأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية التي تقام على أرض مصر بمقتضى القانون.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان عنها اليوم، أنّ شارة البث في القطر المصري، حق أصيل لها طبقا للقانون، منذ نشأة الإذاعة والتلفزيون، وهو حق مستمر في ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري، وأناطت بها دون غيرها إنشاء وتملّك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في الجمهورية، وأنّ هذا الدور والحق الأصيل ممتد للهيئة الوطنية للإعلام، صاحبة حق شارة البث في محافظات الجمهورية كافة.